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"الصحة" تجدد التأكيد على الحجاج تجنب الإصابة بالإجهاد الحراري عند الانتقال من عرفات إلى مزدلفة
جددت "الصحة" التأكيد على حجاج بيت الله الحرام عدم إرهاق أنفسهم خلال انتقالهم من عرفات إلى مزدلفة حتى لا يتعرضوا للإصابة بالإجهاد الحراري.
وأوضحت الوزارة أن الإجهاد الحراري، هو ردة فعل الجسم لفقدان الماء والملح بشكل مفرط، عادة من خلال التعرق المفرط عند البقاء لفترة طويلة تحت أشعة الشمس وفي الأماكن الحارة.
وبينت "الصحة" أن من أعراض الإجهاد الحراري صداع، غثيان، دوخة، ضعف، التهيج، العطش، التعرق الشديد، ارتفاع درجةحرارة الجسم، وقلة إنتاج البول.
واستعرضت الإسعافات الأولية عند إصابة شخص بالإجهاد الحراري، وتتمثل في الاتصال بالصحة على مركز ٩٣٧، القيام بإزالة الملابس غير الضرورية، بما في ذلك الأحذية والجوارب، تبريد المصاب بالكمادات الباردة أو جعله يغسل رأسه ووجهه ورقبته بالماء البارد، وتشجيعه على شرب رشفات متكررة من الماء البارد.