"الصحة" تجدد التأكيد على الحجاج تجنب الإصابة بالإجهاد الحراري عند الانتقال من عرفات إلى مزدلفة

واستعرضت الإسعافات الأولية عند إصابة شخص بالإجهاد الحراري، وتتمثل في الاتصال بالصحة على مركز ٩٣٧، القيام بإزالة الملابس غير الضرورية، بما في ذلك الأحذية والجوارب، تبريد المصاب بالكمادات الباردة أو جعله يغسل رأسه ووجهه ورقبته بالماء البارد، وتشجيعه على شرب رشفات متكررة من الماء البارد.