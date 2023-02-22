"الثقافة" تعلن أسماء الحاصلين على المنح البحثية ليوم التأسيس

وتضمّنت القائمة كلًّا من: أ. إبراهيم الحقيل، د. يحيى خطاطبة وفريقه، د. سميرة العتيبي وفريقها، د. وجدان توفيق وفريقها، أ. صالح الثبيتي، أ. مريم العنزي، د. رنا محبوب وفريقها، ود. مبارك الدوسري. وأوضحت الوزارة أن البرنامج استقبل 94 طلب تقديم على المنح من العلماء، والخبراء السعوديين، وغير السعوديين المهتمين بدراسة يوم التأسيس السعودي، وتاريخ الدولة السعودية الأولى.