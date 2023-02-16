"الحقيل" يدشن دليل إجراءات مشاريع البنية التحتية الـPDM في القطاع البلدي

وأشار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى أنه انطلاقًا من الإيمان بأهمية الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين، تم إقرار أدلة إجرائية وتنظيمية تساعد المختصين على تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة وفق متطلبات التصاميم الحضرية، وذلك بحسب الممارسات الصحيحة في إدارة المشاريع بما يضمن رضى المستفيدين من تلك المشروعات، مؤكدًا أن القطاع البلدي يعمل ممثلًا بالوزارة والأمانات وبالشراكة مع الهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمقاولين على مجموعة من المبادرات التي تهدف لدعم ومساندة وتطوير منظومة التشييد.