معرض تايلاند الضخم 2023: حفل افتتاح رائع يكشف عن فصل جديد في العلاقات التايلاندية- السعودية

وتطرق إلى الجهود التعاونية التي بُذلت خلال الزيارة، قائلًا: "كانت مشاركة وفدنا أساسيةً ومحوريةً في الاجتماع المشترك لمجلس الأعمال السعودي التايلاندي، وملتقى الأعمال السعودي التايلاندي الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية. وقد أدت هذه المشاركة إلى تعاون مثمر، حيث توافق الطرفان على التركيز على ثمانية قطاعات رئيسية شملت قطاع مواد البناء والتشييد، والأغذية والمشروبات، والسياحة والخدمات، والطاقة، وزراعة الأشجار، والأحجار الكريمة والمجوهرات، والأواني المنزلية، والأسمدة. وفضلًا عن ذلك فإننا نلتزم بتعزيز علاقاتنا الاقتصادية من خلال استهداف زيادة حجم تجارتنا مع المملكة بنسبة 20%، وصولًا إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2024م".