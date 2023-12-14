معرض تايلاند الضخم 2023: حفل افتتاح رائع يكشف عن فصل جديد في العلاقات التايلاندية- السعودية

انطلقت يوم أمس 13 ديسمبر فعاليات معرض تايلاند الضخم 2023 حيث بدأت بحفل افتتاح كبير في مركز ذي أرينا الرياض للمعارض والفعاليات، ليتحقق بذلك معلمٌ بارزٌ من شأنه تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وتايلاند، وقد أبرزت هذه الفعالية الافتتاحية الثراء الثقافي لتايلاند وإمكانات التعاون الاقتصادي التي تتمتع بها.
ويعد معرض تايلاند الضخم 2023 شاهدًا على التأثير المتزايد لتايلاند على التجارة الدولية والثقافة العالمية، وتنظم المعرض شركة "إندكس كرييتف فيلدج المحدودة (Index Creative Village Public Company Limited)" بالتعاون مع غرفة التجارة ومجلس التجارة التايلاندي، وشركة أحداث الكون، وبرعاية السفارة الملكية التايلاندية في المملكة العربية السعودية.
ويعد المعرض أول معرض يقام في مدينة الرياض للتجارة التايلاندية بهذا الحجم على الإطلاق، حيث سيضم أكثر من 200 علامة تجارية تعرض ما يزيد على 1.000 منتج من منتجات الشركات التايلاندية الرائدة في تسعة قطاعات رئيسية هي قطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع السياحة والضيافة، وقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE)، وقطاعات الزراعة الذكية والابتكار، والعطور، والصحة والعافية، وقطع غيار السيارات، والمباني الفاخرة والديكور، ومنتجات الاستخدام اليومي.
ويعد المعرض مبادرةً استراتيجيةً لتعزيز التجارة الثنائية والتبادل الثقافي بين البلدين، ويدعم المعرضَ عددٌ من الهيئات المرموقة كهيئة السياحة التايلاندية، ومكتب تايلاند للمؤتمرات والمعارض (TCEB)، وتضم قائمة الرعاة العديد من الشركات أمثال مجموعة "سيام بيوات (Siam Piwat)"، وشركة "إس سي جي إنترناشيونال (SCG International)"، ومجموعة "بانكوك دوسيت للخدمات الطبية (BDMS)"، وشركة "ياك جرين (YAK Green)".
وحضر حفل الافتتاح العديد من الضيوف المرموقين، بمن فيهم معالي السيد بارنبري باهيدا نوكارا، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية مملكة تايلاند، والأستاذ سانان أنجوبولكول، رئيس غرفة التجارة ومجلس التجارة التايلاندي، ومعالي الأستاذ بيبات راتشاكيتبراكارن، وزير العمل في تايلاند، ومعالي الآنسة سوداوان وانغسوفاكيجكوسول، وزيرة السياحة والرياضة في تايلاند، ومعالي الأستاذ دارم بونتام، سفير تايلاند لدى المملكة، والدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، رئيس مجلس الأعمال السعودي التايلاندي، والأستاذ كريينغكراي كانيانابوكين، الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة "إندكس كرييتف فيلدج المحدودة".
وكان من بين أبرز الفعاليات التي جرت في هذه الليلة الخطاباتُ التي ألقتها شخصياتٌ مهمة، حيث ناقشت وحددت مستقبل العلاقات الاقتصادية السعودية- التايلاندية.
أكد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في افتتاحه للمعرض بأن هذا الحدث هو أحد مخرجات زيارة سيدي ولي العهد محمد بن سلمان إلى دولة تايلاند، وأضاف: "تمثل تلك الشراكة علامة بارزة في التنويع الاقتصادي والتعاون التجاري بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلاند، عبر تسهيل التجارة والاستثمار وتوفير الفرص لقطاع الأعمال في بلدينا، فقد نتج عن الجهود المبذولة خلال العامين الماضيين شراكات فاعلة، مما جعل المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الثاني لتايلاند من دول المنطقة، وبلغ حجم التجارة (10) مليار دولار لعام 2022م، بنمو نسبته (38%) عن عام 2021م".
وقال معالي السيد بارنبري باهيدا نوكارا في كلمته الافتتاحية: "إن الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية قد وضعت اللبنات الأساسية لخطة اقتصادية مدتها ثلاث سنوات تركز على التجارة والاستثمار. ونلتزم بدعم رؤية المملكة 2030 في كل القطاعات، لا سيما في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والعافية والطب والسياحة، وما معرض تايلاند الضخم إلا تجسيدٌ لإخلاصنا والتزامنا بإقامة علاقات تتماشى مع هذه الرؤية".
وفي معرِض حديثه عن نتائج الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السعودي التايلاندي أكد الأستاذ سانان أنجوبولكول على الخطوات المهمة التي اتخذت لتعزيز العلاقات التجارية بين المملكة وتايلاند، وصرح قائلًا: "لقد قادت غرفة التجارة ومجلس التجارة التايلاندي وبكل فخر أولَ وفد أعمال تايلاندي إلى المملكة في مايو 2022م، وهي مبادرةٌ بارزةٌ في رحلتنا المستمرة. وإننا في ديسمبر 2023 لنواصل هذا الالتزام من خلال معرض تايلاند الضخم 2023 الذي لا يفتح مسارات جديدة للقطاع الخاص وحسب، بل إنه يمثل كذلك علامةً مهمةً في تعزيز علاقاتنا التجارية واستكشاف المزيد من الفرص في المملكة العربية السعودية".
وتطرق إلى الجهود التعاونية التي بُذلت خلال الزيارة، قائلًا: "كانت مشاركة وفدنا أساسيةً ومحوريةً في الاجتماع المشترك لمجلس الأعمال السعودي التايلاندي، وملتقى الأعمال السعودي التايلاندي الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية. وقد أدت هذه المشاركة إلى تعاون مثمر، حيث توافق الطرفان على التركيز على ثمانية قطاعات رئيسية شملت قطاع مواد البناء والتشييد، والأغذية والمشروبات، والسياحة والخدمات، والطاقة، وزراعة الأشجار، والأحجار الكريمة والمجوهرات، والأواني المنزلية، والأسمدة. وفضلًا عن ذلك فإننا نلتزم بتعزيز علاقاتنا الاقتصادية من خلال استهداف زيادة حجم تجارتنا مع المملكة بنسبة 20%، وصولًا إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2024م".
ويفتح معرض تايلاند الضخم 2023 أبوابه للزائرين حتى 16 ديسمبر الجاري، وهو ليس مجرد معرض تجاري وحسب، بل إنه كذلك مهرجانٌ ثقافيٌّ وحضاريٌّ يدعو زواره إلى استكشاف أجود ما تقدمه تايلاند من منتجات وخدمات، إلى جانب إمتاعهم بالعروض التايلاندية اليومية التي تسلط الضوء على ثراء التراث الثقافي للبلاد.
للتسجيل لزيارة معرض تايلاند الضخم 2023 يرجى زيارة الرابط التالي: https://thailandmegafair.com
نراكم في معرض تايلاند الكبير 2023 - الرياض - المملكة العربية السعودية - خلال الفترة من 13 إلى 16 ديسمبر 2023م في مركز ذي أرينا الرياض للمعارض والفعاليات.