بنك التنمية الاجتماعية يطلق مشروع التأهيل والتدريب المتخصص لدعم المشاريع متناهية الصغر

أطلق بنك التنمية الاجتماعية مشروع التأهيل والتدريب المتخصص، تحت شعار (#كملها_وصنعتك_طورها_وللعالمية_وصلها)، الذي يستقطب من خلاله بيوت الخبرة العالمية، لتنفيذ 13 برنامجًا تدريبيًّا متخصصًا، بمشاركة خبراء عالميين في مجال التدريب وتطوير الحِرَف المنوعة، وتقديم الاستشارات؛ وذلك من عدة دول منها المملكة المتحدة، إيطاليا، فرنسا، سويسرا.