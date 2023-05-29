بنك التنمية الاجتماعية يطلق مشروع التأهيل والتدريب المتخصص لدعم المشاريع متناهية الصغر

أطلق بنك التنمية الاجتماعية مشروع التأهيل والتدريب المتخصص، تحت شعار (#كملها_وصنعتك_طورها_وللعالمية_وصلها)، الذي يستقطب من خلاله بيوت الخبرة العالمية، لتنفيذ 13 برنامجًا تدريبيًّا متخصصًا، بمشاركة خبراء عالميين في مجال التدريب وتطوير الحِرَف المنوعة، وتقديم الاستشارات؛ وذلك من عدة دول منها المملكة المتحدة، إيطاليا، فرنسا، سويسرا.
ويهدف البرنامج إلى تطوير المنتجات الحِرَفية في مشاريع المشاركين وابتكار أفكار جديدة تشكل ميزة تنافسية للمنتج، تُمَكنهم وتُيَسر وصولهم إلى الأسواق المحلية والعالمية من خلال التركيز على المهارات الحديثة في الحرفة وتطعيمها بالمستجدات العالمية ودعم آليات تسويقها بطرق مبتكرة لصناعة قصص النجاح الملهمة لأبناء وبنات الوطن.
ويأتي ذلك انطلاقًا من رؤية البنك في دعم الأسر المنتجة وممارسي العمل الحر وأصحاب المشاريع متناهية الصغر في المملكة؛ لإبراز الإسهامات والمجالات التي يقدّمها البنك، والتي تهدف إلى خلق مجتمع حيوي ومنتج، مع التركيز على تنوع المسارات المهنية والحرفية، والتأثير على دور الأسر المنتجة في تنمية وتطوير المنتجات المحلية.