"هيئة تطوير محمية الإمام تركي" تختتم المرحلةَ الأولى من لقاءاتها الريادية

تسدل هيئةُ تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، مساء اليوم، الستارَ عن المرحلة الأولى من سلسلة لقاءاتها الريادية التي تنظِّمها في مناطق عدة.
وتختتم الليلة فعاليات المرحلة الأولى والمقامة في مدينة "تربة حائل"، وتخلّلها مجموعة من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية الساعية لتهيئة البيئة المناسبة للمنشآت الصغيرة وضمان نموّها واستمرارها، وتحفيز أفراد المجتمع المحلي للدخول في سوق الأعمال، فيما تعلن الهيئة عن انطلاق المرحلة الثانية من سلسلة اللقاءات الريادية في قرية لينة خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو الجاري.
وشهدت فعالياتُ اللقاءات الريادية في مرحلتها الأولى خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو الجاري، كثافةً في الحضور من قبل الزوار والمهتمين بريادة وتطوير الأعمال؛ حيث جرى توضيح الفرص المتاحة وبرامج الدعم مع الجهات المشارِكة.
واحتضنت الفعالياتُ في يومها الأول ندوةً بعنوان "تعريف عن برامج معهد ريادة الأعمال الوطني"، كما قدّم صندوقُ تنمية الموارد البشرية "هدف" ندوةً بعنوان "برامج صندوق هدف"، فيما قدّم بنك التنمية الاجتماعية برنامجًا شمل إقامة دورة تدريبية حول نموذج العمل التجاري.
وشهد اليومُ الثاني من برنامج اللقاءات الريادية، إقامةَ دورتين تدريبيتين نظّمهما بنك التنمية الاجتماعية؛ الأولى بعنوان "ثقافة العمل الحر"، والثانية بعنوان "الوعي المالي للأسرة". وأنهى البرنامج فعاليات يومه الثالث عبر دورة تدريبية نظّمها بنك التنمية الاجتماعية بعنوان "الأمان المالي في مرحلة التقاعد".
ويهدف مشروع اللقاءات الريادية إلى تقديم أدوات الدعم للأفراد، وتمكينهم من إقامة مشاريعهم الخاصة، وتقديم الاستشارات والجلسات الإرشادية لتلك المشاريع، إضافة لعرض جميع برامج الدعم المقدمة من كل الجهات، وأهم الفرص التي تخدم المجتمع، وفتح الآفاق الجديدة للجهات الداعمة في هذه المناطق.
وتعقد هيئةُ تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، هذه اللقاءات بمشاركة عدة جهات؛ هي: صندوق الموارد البشرية "هدف"، وبنك التنمية الاجتماعية، وجمعية الأسر المنتجة بحائل، وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، وبلدية تربة حائل، ومعهد ريادة الأعمال، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وغرفة حائل.