"هيئة تطوير محمية الإمام تركي" تختتم المرحلةَ الأولى من لقاءاتها الريادية

ويهدف مشروع اللقاءات الريادية إلى تقديم أدوات الدعم للأفراد، وتمكينهم من إقامة مشاريعهم الخاصة، وتقديم الاستشارات والجلسات الإرشادية لتلك المشاريع، إضافة لعرض جميع برامج الدعم المقدمة من كل الجهات، وأهم الفرص التي تخدم المجتمع، وفتح الآفاق الجديدة للجهات الداعمة في هذه المناطق.