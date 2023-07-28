"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار متوسطة ورياح شديدة وموجة حارة

كما تشهد منطقة عسير أتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت. فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، ورياحًا شديدة على البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.