"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار متوسطة ورياح شديدة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وتبوك والشرقية وعسير والباحة وجازان).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة تبوك تشهد شبورة مائية وضبابًا خفيفًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة مكة المكرمة موجة حارة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الليث وعميقة، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء السبت. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة، تشمل العرضيات وأضم والخرمة والمويه وتربة ورنية والشعيبة والقنفذة والليث، وتشهد رياحًا شديدة على ميسان والجموم والعاصمة المقدسة والكامل وخليص والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت.
كذلك تشهد منطقة الرياض موجة حارة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والعاصمة الرياض والسليل والمجمعة ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء السبت.
ونبّه المركز المنطقة الشرقية لموجة حارة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد والرايس وينبع والمدينة المنورة ووادي الفرع والحناكية والعلا والعيص وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
كما تشهد منطقة عسير أتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت. فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، ورياحًا شديدة على البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الباحة أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت. وتشهد المنطقة رياحًا شديدة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.
ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة. وتشمل الحالة جازان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت. وتشهد المنطقة رياحًا شديدة على الدرب وبيش، وأمطارًا متوسطة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.