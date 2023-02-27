عملية متقدّمة بمستشفى سليمان الحبيب بالتخصُّصي لاستبدال مفصل الركبة عبر تقنية الروبوت

ويعد الجرّاح الآلي أحدث وأنجع تقنية أنتجتها التكنولوجيا الطبية في مجال استبدال مفاصل الركبة وتتميز عملياتها بأنها الأقرب إلى المفصل الطبيعي من حيث الثبات والتوازن والمرونة، وهي تجرى بشق جراحي صغير، ما يضمن المحافظة على الأنسجة المحيطة بمنطقة الجراحة، وأعلى درجات الإحكام، في عملیات القطع العظمي، وعمل الشكل الافتراضي للركبة قبل إجراء القطع السطحي لأجزاء العظم، ومعرفة نتیجة العملية مسبقاً، وتضمن كذلك عمراً أطول للمفصل الصناعي، وتوفر قدراً عالياً من الأمان بتقليلها من استخدام الأشعة المقطعیة الضارة، إضافة إلى أنها تقلل من آلام ما بعد العملیة، وفترتي التشافي والتنويم بالمستشفى، بحيث يستطيع المریض العودة إلى ممارسة حیاته الطبيعية في فترة وجیزة.