عملية متقدّمة بمستشفى سليمان الحبيب بالتخصُّصي لاستبدال مفصل الركبة عبر تقنية الروبوت

شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصُّصي، عملية متقدمة لاستبدال مفاصل الركبة بتخدير موضعي، وباستخدام تقنية الروبوت "Robotic surgeon"، لامرأة "خمسينية" عانت خشونة متقدّمة في الركبتيْن مع تآكلٍ شديدٍ في الغضروف، نتج عنه كثيرٌ من الأعراض الحادة التي تعايشت معها أعواماً، بسبب خوفها من الإجراء الجراحي.
وقال رئيس الفريق الطبي المتخصّص في جراحة العظام والمفاصل والقدم، إن المرأة راجعت المستشفى وهي تشكو طيفاً متنوعاً من الأعراض الحادة؛ كالشعور بالآلام الحادة، ومحدودية نطاق الحركة وصعوبتها، خاصة عند المشي وصعود الدرج، وغيره من الأنشطة اليومية، إضافة إلى تقوس بالساق، وأُجريت لها فحوصات عدة؛ كالفحص السريري، والتصوير بالأشعة السينية، وبيّنت النتائج وجود خشونة حادة في مفاصل الركبة وتآكل بالغضاريف.
وبعد الانتهاء من إجراء التحضيرات اللازمة خضعت المريضة لعملية متقدمة، باستخدام تقنية الروبوت الجراحي، بدأت بتزويد النظام بالمعلومات الخاصة بالمريضة، إضافة إلى قياسات بنية مفصل الركبة وتفاصيل مفصل الركبة الصناعي المراد زرعه، مما يمنح الحالة في النهاية نتائج تعافٍ مُرضية وعالية الدقة بما يتناسب مع بنية الركبة والأنسجة المحيطة بها.
وأُجريت العملية تحت التخدير النصفي والموضعي، دون الحاجة إلى التخدير الكامل، واستمرت لمدة "70" دقيقة، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح التام، وتمكنت المريضة من المشي في يوم العملية نفسه، وغادرت المستشفى بعد "72" ساعة، وهي بحالة صحية جيدة، بعدما تخلصت من الأعراض كافة التي عانتها طوال السنوات الماضية.
ويعد الجرّاح الآلي أحدث وأنجع تقنية أنتجتها التكنولوجيا الطبية في مجال استبدال مفاصل الركبة وتتميز عملياتها بأنها الأقرب إلى المفصل الطبيعي من حيث الثبات والتوازن والمرونة، وهي تجرى بشق جراحي صغير، ما يضمن المحافظة على الأنسجة المحيطة بمنطقة الجراحة، وأعلى درجات الإحكام، في عملیات القطع العظمي، وعمل الشكل الافتراضي للركبة قبل إجراء القطع السطحي لأجزاء العظم، ومعرفة نتیجة العملية مسبقاً، وتضمن كذلك عمراً أطول للمفصل الصناعي، وتوفر قدراً عالياً من الأمان بتقليلها من استخدام الأشعة المقطعیة الضارة، إضافة إلى أنها تقلل من آلام ما بعد العملیة، وفترتي التشافي والتنويم بالمستشفى، بحيث يستطيع المریض العودة إلى ممارسة حیاته الطبيعية في فترة وجیزة.