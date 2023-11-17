تحدّ من التلوث وتقلل الانبعاثات.. "الالتزام البيئي" يجيز للقطاع الخاص استخدام 36 تقنية

كما أشار إلى أنها الأقلّ إصدارًا للنفايات، والأقل استخدامًا للموادّ الخطرة مقارنة بغيرها من البدائل، بالإضافة إلى أنها تدعم إعادة الاستخدام والتدوير، وكذلك معالجتها للنفايات المتولدة عند انتهاء العمر الافتراضي لها، منوهًا إلى أن كل ذلك يحقّق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وفق أهداف نظام البيئة.