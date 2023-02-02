رياح قوية تترافق بهبات تتجاوز الـ70 كم وغبارٌ محتمل على شمال المملكة

وفي التفاصيل يُتوقع أن تتأثر عموم منطقة بلاد الشام بمنخفض عالي الفعالية، هذا المنخفض سيدفع -بعد مشيئة الله- برياح قوية السرعة نحو الجوف والحدود الشمالية، مترافقة بهبات تتجاوز 70كم/ساعة، وهذه الرياح كفيلة بتشكيل موجات غبارية تترافق بتدنٍّ كبير في مدى الرؤية الأفقية.