رياح قوية تترافق بهبات تتجاوز الـ70 كم وغبارٌ محتمل على شمال المملكة

يراقب فريق التنبؤات في مركز طقس العرب، احتمالية تأثر القطاع الشمالي من المملكة يوم الخميس بأجواء مغبرة؛ نتيجة الرياح القوية المتوقع تأثيرها على المنطقة.
وفي التفاصيل يُتوقع أن تتأثر عموم منطقة بلاد الشام بمنخفض عالي الفعالية، هذا المنخفض سيدفع -بعد مشيئة الله- برياح قوية السرعة نحو الجوف والحدود الشمالية، مترافقة بهبات تتجاوز 70كم/ساعة، وهذه الرياح كفيلة بتشكيل موجات غبارية تترافق بتدنٍّ كبير في مدى الرؤية الأفقية.
أما عن المناطق المشمولة بتوقعات الرياح القوية والغبار ليوم الخميس؛ فهي: (طريف، والقريات، وعرعر، وسكاكا، وحزم الجلاميد، وعموم مناطق الجوف والحدود الشمالية).