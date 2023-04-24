هطولات وعواصف وبرديات.. 72 ساعة من التوقعات الجوية لمناطق المملكة

وتشير آخر القراءات الجوية إلى توقعات ببقاء فرص الأمطار الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 أبريل 2023، بالإضافة لأجزاء متفرقة من المناطق الوسطى، وتكون هذه الأمطار متوسطة في أغلبها؛ لكن يتخللها بعض البؤر الغزيرة محليًّا وتترافق بحدوث الرعد في حينها، كما لا يُستبعد أن تمتد بعض السحب لأجزاء من الشرقية، بمشيئة الله تعالى.