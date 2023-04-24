هطولات وعواصف وبرديات.. 72 ساعة من التوقعات الجوية لمناطق المملكة

تشير آخر التوقعات الجوية، إلى استمرار تأثر أجواء المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة، باضطرابات جوية تترافق بفرص هطول أمطار رعدية على بعض المناطق، وهي ناتجة عن استمرار اندفاع هواء بارد في طبقات الجو العليا للمنطقة، بالتزامن مع تدفق بخار ماء بخصائص استوائية من الجنوب.
وحملت التوقعاتُ فرصًا مهيأة لصباح اليوم الاثنين، بهطول الأمطار على أجزاء من تبوك وشمال منطقة المدينة المنورة، والجوف، وشمال منطقة حائل، بالإضافة لمحافظة عرعر، تكون من خفيفة إلى متوسطة تُصحَب بحدوث الرعد أحيانًا.
ومع ساعات ما بعد الظهر والمساء، تتكاثر السحب الركامية على المرتفعات الغربية متمثلة في شرق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة؛ بما فيها مدينة الطائف، وصولًا للمدينة المنورة.. وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة وتُصحَب بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا وتساقط البرديات.
وتمتد بعض السحب الممطرة -ولكن على نطاقات متفرقة- لأجزاء من مناطق: (حائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، ونجران)؛ وفق موقع "طقس العرب".
وتشير آخر القراءات الجوية إلى توقعات ببقاء فرص الأمطار الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 أبريل 2023، بالإضافة لأجزاء متفرقة من المناطق الوسطى، وتكون هذه الأمطار متوسطة في أغلبها؛ لكن يتخللها بعض البؤر الغزيرة محليًّا وتترافق بحدوث الرعد في حينها، كما لا يُستبعد أن تمتد بعض السحب لأجزاء من الشرقية، بمشيئة الله تعالى.