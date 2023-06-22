"المؤتمر الصحفي الحكومي" علامة مسجلة للانفتاح على المواطنين والشفافية بكل أبعادها

وشهدت المملكة منذ بداية عام 2021 إطلاق 11 مشروعًا ومبادرة ذات أثر محلي وعالمي، حيث إن المواطن هو محور التنمية في كل هذه المشروعات العملاقة، مع مشاركة أكثر من 120 صحفيًا محليًا ودوليًا، وطرح أكثر من 100 سؤال في المؤتمر الصحفي الحكومي منذ انطلاقه، بما يؤكد أن المؤتمر منصة موثوقة للأخبار والمستجدات الحكومية، كما أن وجود معالي وزير الإعلام لمتابعة المؤتمر يعكس حرصه واهتمامه بذلك، حيث إن المشروعات المُدشنة منذ بداية عام 2021 كان إطلاق برنامج صنع في السعودية؛ وذلك لتعزيز المنتج الوطني، الذي وصل إلى 178 دولة حول العالم.