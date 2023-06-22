"المؤتمر الصحفي الحكومي" علامة مسجلة للانفتاح على المواطنين والشفافية بكل أبعادها

يأتي انعقاد النسخة الـ13 من المؤتمر الصحفي الحكومي في 22 يونيو 2023 بمشاركة وزير الحج والعمرة لتوضيح الإجراءات والأنظمة، وأبرز الخدمات التي تم توفيرها لحجاج بيت الله الحرام من الداخل والخارج.
وشهدت المملكة منذ بداية عام 2021 إطلاق 11 مشروعًا ومبادرة ذات أثر محلي وعالمي، حيث إن المواطن هو محور التنمية في كل هذه المشروعات العملاقة، مع مشاركة أكثر من 120 صحفيًا محليًا ودوليًا، وطرح أكثر من 100 سؤال في المؤتمر الصحفي الحكومي منذ انطلاقه، بما يؤكد أن المؤتمر منصة موثوقة للأخبار والمستجدات الحكومية، كما أن وجود معالي وزير الإعلام لمتابعة المؤتمر يعكس حرصه واهتمامه بذلك، حيث إن المشروعات المُدشنة منذ بداية عام 2021 كان إطلاق برنامج صنع في السعودية؛ وذلك لتعزيز المنتج الوطني، الذي وصل إلى 178 دولة حول العالم.
وشهدت السعودية منذ بداية العام حتى الآن إطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وكذلك مشروع تطوير منظومة التشريعات المُتخصصة، والإعلان عن مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم، والإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة خلال الأعوام الخمسة المُقبلة.
ويطرح أكثر من 120 صحفيًا محليًا ودوليًا أكثر من 100 سؤال، في المؤتمر الصحفي الحكومي، لمعرفة أكثر من محور في أكثر من موضوع مهم يهم قطاعًا كبيرًا من المواطنين، وذلك بمشاركة وزير الحج والعمرة لتوضيح سائر الإجراءات والخدمات المُقدمة لحجاج وزوار بيت الله الحرام.
ويمثل المؤتمر الصحفي النهج الجديد للتواصل الحكومي، ويستضيف الوزراء بشكل دوري، للإجابة عن أسئلة الإعلاميين والصحفيين والرد على استفسارات المواطنين، وتسليط الضوء على أبرز الموضوعات والقضايا المحلية والدولية، حيث يُعقد المؤتمر بصفة دورية؛ بهدف رفع مستوى التواصل وتعزيز الشفافية والانفتاح على الإعلام، من خلال إبراز المستجدات والقرارات الحكومية، وإنجازات رؤية المملكة 2030.