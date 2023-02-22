الإبراهيم: الاحتفاء بيوم التأسيس يرسخ ما تعيشه المملكة اليوم من رفعة

وأوضح أن الاحتفاء بهذه الذكرى، ترسيخ لما تعيشه المملكة اليوم من مكانة ورفعة، وامتداد لإرث عظيم، ومسيرة تاريخية حافلة بتحدي الصعاب وصناعة الإنجازات، حيث قامت هذه البلاد منذ يومها الأول على أسس راسخة هي العدل، والسؤدد، والبطولة، والإنجاز، وهو ما جعل من المملكة أرضًا خضراء، يتفيأ شعبها بظلال النمو والازدهار، وهذا بفضل الله أولًا ثم بفضل تضحيات آبائها المؤسسين الذين قامت مملكتنا المجيدة على أكتافهم.