"ميراج" الأسرع في أول أشواط "اللقايا" الختامية بمهرجان ولي العهد

وجاءت نتائج الفائزين في المراكز الأولى خلال الـ 12 شوطًا الأخرى كالتالي: "مثيره" لـ مسفر محمد الهاجري، "سياف" لـ نايف علي اليامي، "الذيبه" لـ نايف سحيم المري، "خطاب" لـ مبارك حمد الهاجري، "الغزيل" لـ محمد علي المري، "ودان" لـ بندر محمد الهاجري، "لشا" لـ مسلم عايض الصيعري، "نظير" لـ عوض صالح آل رزق، "ملهم" لـ مانع علي الشامسي، "الشاهينيه" لـ صالح علي المري، "الصداوي" لـ مانع علي الشامسي.