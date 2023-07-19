"المواصفات" تُطلق خدمة الفحص الفني المتحرك قبل نهاية 2023

وأشارت إلى أن مركز سلامة المركبات والفرق الفنية سوف تتولى خلال الفترة المقبلة إجراءات مرحلة التأهيل اللاحق للجهات التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة التنفيذية الدائمة للفحص الفني الدوري؛ لضمان كفاءة تلك الجهات في توفير مستويات عالية الجودة من الخدمة.