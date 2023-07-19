"المواصفات" تُطلق خدمة الفحص الفني المتحرك قبل نهاية 2023

تواصل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهودها في تطوير منظومة الفحص الفني الدوري؛ تسهيلًا على المواطنين وتقديم تجربة استثنائية ومتميزة خلال عمليات فحص المركبات، إذ تعتزم الهيئة إطلاق خدمة الفحص الفني المتحرك للمركبات قبل نهاية 2023.
وأوضحت المواصفات أن اللجنة التنفيذية الدائمة للفحص الفني الدوري قد وافقت على ترخيص 15 موقع فحص فني دوري متحرك تمهيدًا للإطلاق الرسمي لهذه الخدمة، والوصول إلى المستفيدين في مواقعهم خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن مركز سلامة المركبات والفرق الفنية سوف تتولى خلال الفترة المقبلة إجراءات مرحلة التأهيل اللاحق للجهات التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة التنفيذية الدائمة للفحص الفني الدوري؛ لضمان كفاءة تلك الجهات في توفير مستويات عالية الجودة من الخدمة.
وتعمل المواصفات عبر مركز سلامة المركبات على تنفيذ خطة طموحة لتطوير شامل لمنظومة الفحص الفني الدوري للمركبات بالمملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة المعنيّة.
ويُعنى مركز سلامة المركبات برفع معايير السلامة الفنية المتعلقة بالمركبات، وتعزيز جودة البنية التحتية لسلامة المركبات من خلال الارتقاء بمستوى سلامة وجودة خدمات الإصلاح التي يتم تقديمها عبر: تطوير منظومة الفحص الفني الدوري ومراكز صيانة المركبات في المملكة؛ بهدف رفع جودة وسلامة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتوعيتهم بأهمية السلامة الفنية للمركبات؛ للإسهام في حماية الأرواح والممتلكات وخفض التكاليف الاقتصادية الناتجة عن الحوادث المرورية.