دار القياس للمزادات تقيم مزاد "جُمان" بمدينة الخبر

ومن أبرز العقارات التجارية المطروحة، أولًا أرض خام خاضعة للتخطيط بحي الروابي أحد أرقى أحياء مدينة الخبر، على طريق الملك فهد بالتقاطع مع طريق الأمير سلطان، مقابل برج الظهران وبالقرب من أبراج إسمنت الشرقية، وتتميز هذه الأرض بمساحة كبيرة تقدر بـ 42,818.63 مترًا مربعًا، ثانيًا أرض تجارية وسكنية بحي العليا، تحتوي 17 قطعة وتقع على طريق خادم الحرمين الشريفين "طريق الملك عبدالله" بالتقاطع مع طريق مكة المكرمة، تمتاز الأرض بموقع حيوي بالقرب من الراشد مول مقابل فينيسيا مول وفندق فوكو وتقدر مساحتها بـ 1.904.45 مترًا مربعًا، ثالثًا عقارات بمساحات متنوعة تقع في حي الحزام الذهبي.