دار القياس للمزادات تقيم مزاد "جُمان" بمدينة الخبر

استكمالًا لمسيرة النجاحات في عالم المزادات، تعلن دار القياس للمزادات وبإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة مزاد جُمان والذي يستعرض عددًا من الفرص الاستثمارية متعددة الاستخدامات من بناء أبراج أو مولات تجارية أو مشاريع تجارية تحقق أرباحًا وعوائد مجزية.
وتتميز هذه العقارات بمواقع استراتيجية في أرقى الأحياء بمدينة الخبر كالحزام الذهبي والروابي والهدا، وقربها من أهم الطرق الرئيسية، طريق الملك عبدالله وطريق الملك فهد، إضافةً لمساحاتها الكبيرة، مما يجعل منها فرصًا فريدة تجذب أنظار المستثمرين والمطورين ورجال الأعمال والمواطنين.
سيقام المزاد في فندق سوفيتيل الخبر وسيقسم إلى يومين، موعد المزاد الأول سيكون الثلاثاء الرابع من أكتوبر 2022 وسيستعرض عددًا من العقارات التجارية النادرة، فيما سيقام المزاد الثاني يوم الأربعاء الخامس من أكتوبر 2022 والذي سيطرح عددًا من العقارات السكنية المميزة بمواقعها قرب الأماكن الحيوية من منشآت ومراكز ومجمعات.
ومن أبرز العقارات التجارية المطروحة، أولًا أرض خام خاضعة للتخطيط بحي الروابي أحد أرقى أحياء مدينة الخبر، على طريق الملك فهد بالتقاطع مع طريق الأمير سلطان، مقابل برج الظهران وبالقرب من أبراج إسمنت الشرقية، وتتميز هذه الأرض بمساحة كبيرة تقدر بـ 42,818.63 مترًا مربعًا، ثانيًا أرض تجارية وسكنية بحي العليا، تحتوي 17 قطعة وتقع على طريق خادم الحرمين الشريفين "طريق الملك عبدالله" بالتقاطع مع طريق مكة المكرمة، تمتاز الأرض بموقع حيوي بالقرب من الراشد مول مقابل فينيسيا مول وفندق فوكو وتقدر مساحتها بـ 1.904.45 مترًا مربعًا، ثالثًا عقارات بمساحات متنوعة تقع في حي الحزام الذهبي.
أما في جانب العقارات السكنية تبرز 3 بلوكات سكنية متنوعة المساحات في حي الهدا أحد أرقى الأحياء بمدينة الخبر، يتميز موقعها الاستراتيجي بقربه من الظهران مول والراشد مول ومجمع الخبر سيتي ووك.
ولفتت دار القياس للمزادات إلى أن هذه الفرص العقارية تتوسط أبرز الطرق الرئيسية مما يسهل الوصول إليها، كما أنها ترتكز في أحياء مكتظة بالسكان وهو ما يجعل منها مجالًا خصبًا للاستثمار العقاري، كما نوهت على أن مدينة الخبر تعتبر اليوم من المدن الواعدة والحيوية للاستثمار في المملكة.
ودعت دار القياس للمزادات المستثمرين والمطورين ورجال الأعمال وجميع المهتمين الراغبين في الاستفسار ومعرفة كافة تفاصيل العقارات المطروحة التواصل عبر الرقم الموحد 920011513 أو من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالشركة info@daralqias.com أو الاطلاع على كافة التفاصيل المنشورة عبر الملف أدناه.