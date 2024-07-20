انطلاقة جديدة ومميزة للبرنامج الرياضي الشهير "مع تركي"

وختم الدعجم أن محبي ومتابعي البرنامج على موعد مع انطلاقة مميزة لحلقات البرنامج المتنوعة، كما عودهم في الانطلاقات الماضية، مؤكدًا أن هذه الانطلاقة الجديدة للبرنامج ستكون أكثر تميزًا وإثارة، وذلك مع نجوم مميزين أثروا الملاعب الرياضية داخل وخارج المملكة بإبداعاتهم وعطائهم.