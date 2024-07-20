انطلاقة جديدة ومميزة للبرنامج الرياضي الشهير "مع تركي"

يعود للانطلاق مجددًا في فضاء البرامج الرياضية، البرنامج المميز والشهير والمرتقب (مع تركي)، بقيادة الإعلامي المعروف الأستاذ تركي الدعجم.
ويرأس تحرير البرنامج الإعلامي القدير صالح آل ورثان، وتشرف على الإعداد الزميلة والكاتبة المعروفة الأستاذة آمنة عيسى الحربي.
ويستهدف البرنامج عددًا من نجوم كرة القدم والرياضة السعودية والعربية بشكل عام، ويركز على حوار شخصية مثيرة ويسبر غور الشخصيات، ويقلب معها صفحات من المجد، ومحطات من العوائق والعثرات والمواقف والأحداث المثيرة للغاية.
وسيستضيف البرنامج عبر منصته نجومًا لهم باع طويل في خدمة الأندية والوطن، كنجم المنتخب وفريق النصر السابق اللاعب محيسن الجمعان، وعبدالله صالح وأشرف قاسم، وأحمد عطيف، وعبدالله الدعيع، ومحمد لطف، وإبراهيم العيسى، وعمر المهنا، وغيرهم من نجوم الوطن العربي.
من جهته، وعد الزميل تركي الدعجم عشاق الرياضة ومحبي البرامج الرياضية بتقديم مادة إعلامية مختلفة ترتقي إلى ذائقة المشاهدين، وتلبي طموحات العصر الرياضي الجديد وفق رؤية 2030م.
وقال المهندس تركي الدعجم كذلك إنه يسعى إلى استقطاب أبرز نجوم كرة القدم العربية والعالمية، مشيراً إلى أن البرنامج يعتمد على أسلوب عصري في الإعداد والتنسيق وكتابة النصوص.
وختم الدعجم أن محبي ومتابعي البرنامج على موعد مع انطلاقة مميزة لحلقات البرنامج المتنوعة، كما عودهم في الانطلاقات الماضية، مؤكدًا أن هذه الانطلاقة الجديدة للبرنامج ستكون أكثر تميزًا وإثارة، وذلك مع نجوم مميزين أثروا الملاعب الرياضية داخل وخارج المملكة بإبداعاتهم وعطائهم.