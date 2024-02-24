"الثقافة" تختتم فعاليّة "مسار التاريخ" تزامنًا مع احتفالات "يوم التأسيس"

وسط حضور شعبي واسع، اختتمت وزارة الثقافة فعاليّة مسار التاريخ فصولها، التي تأتي تزامنًا مع احتفالات المملكة بيوم التأسيس.
وبعد يومين شهدتها الفعاليّة، سلّط مسار التاريخ الضوء على رحلة الدولة السعودية منذ التأسيس، وما صاحب ذلك من قصص وبطولات أسهمت في بناء كيان سياسي ينعم بالوحدة، والاستقرار، والازدهار.
كما أبرزت الفعاليّة ما وصلت إليه المملكة من تقدم ورفعة، مستعرضة عبر أركانها أبرز المشروعات الوطنية الحالية والمستقبلية للمملكة، من خلال 19 مشهدًا للخط الزمني لتاريخ الدولة السعودية منذ 1727م وحتى يومنا الحاضر، وأتاحت الفعاليّة للزائر تجربة الانغماس في النسيج الغني لماضي المملكة.
وشهد اليوم الختامي من الفعاليّة، إطلاق الألعاب النارية في سماء العاصمة الرياض، ابتهاجًا وسعادة بهذا اليوم العظيم في تاريخ الوطن، واستمتع الحضور بالعروض التي ملأت أرجاء المدينة ابتهاجًا وسط معزوفات وأهازيج وطنية آسرة للأذهان والوجدان.
وعبّر المواطنون والزائرون في حديثهم الخاص لوكالة الأنباء السعودية "واس" عن سعادتهم الغامرة بهذه المناسبة الغالية على الوطن، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بما وصلت إليه المملكة من نهضة وتطور وازدهار في ظل القيادة الرشيدة التي لا تألو جهدًا في تأمين سبل الراحة والسلامة للمواطن والمقيم على أرض المملكة، متمنين الخير والازدهار لهذا الوطن المعطاء، مبدين إعجابهم بأركان الفعاليّة والمجسمات التي عكست القيم الثابتة والمتأصلة وعبّرت عن الماضي والحاضر والمستقبل، مجسدة ذلك بأسلوب فني بديع للتراث التاريخي للسعودية.