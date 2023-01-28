"رئاسة الحرمين": تكرار حرق نسخ من القرآن عمل أهوج وتأجيج للكراهية والصراع بين أتباع الأديان

وشدد بيان صادر عن الرئاسة على أن تلك الأعمال العبثية والتصرفات الهمجية تعد أعمالاً استفزازية لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، ولا تمس بكرامة وقدسية القرآن الكريم الذي حفظه الله سبحانه وأعلى شأنه ومكانته، قال تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون).