"إغاثي الملك سلمان" يقدم مساعدات إغاثية لـ514 أسرة في ولاية الجزيرة السودانية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مواد إغاثية متنوعة من سلال غذائية ومواد إيوائية، استفاد منها 514 أسرة نازحة في مركز الإيواء بمدينة رفاعة بولاية الجزيرة في جمهورية السودان الشقيقة.