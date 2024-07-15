المدينة المنورة.. عملية نوعية تنهي معاناة عشريني مع القرنية المخروطية بزراعة حلقة قرنية طبيعية

نجح فريق طبي متخصص في طب وجراحة العيون بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة، من إنهاء معاناة شاب في العقد الثاني من العمر من مرض القرنية المخروطية، بعد إجراء عملية ناجحة لزراعة حلقة قرنية طبيعية.
وفي التفاصيل أوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريض حضر إلى المستشفى الرئيسي، وهو يعاني من ضعف نظر شديد بسبب تأثره بمرض "القرنية المخروطية" وعدم تقبل قرنية العين لزراعة حلقات صناعية لذلك.
وبين التجمع الصحي بأن الفريق الطبي المتخصص في زراعة القرنية والماء الأبيض وعمليات تصحيح الإبصار، قرر زراعة حلقات قرنية طبيعية (Keranatural CAIRS) تكللت بالنجاح ولله الحمد وتحسنت حالة المريض.
ويعتبر هذا الإجراء هو الأحدث على مستوى العالم في علاج القرنيات المخروطية التي لم تصل لمرحلة الحاجة لزراعة قرنية كاملة وتمتاز الحلقات الطبيعية بنسبة أمان عالية مقارنةً بالحلقات الصناعية وتبقى مدى الحياة.