المدينة المنورة.. عملية نوعية تنهي معاناة عشريني مع القرنية المخروطية بزراعة حلقة قرنية طبيعية

نجح فريق طبي متخصص في طب وجراحة العيون بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة، من إنهاء معاناة شاب في العقد الثاني من العمر من مرض القرنية المخروطية، بعد إجراء عملية ناجحة لزراعة حلقة قرنية طبيعية.