محمد بن راشد: مقابلة أخي الأمير محمد بن سلمان مع "فوكس" عكست قوة الإنجاز في المملكة

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء أن لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع قناة "فوكس" عكست قوة الإنجاز في المملكة، ودقة الرؤية التي يتبناها ولي العهد.
وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه في منصة (X): "تابعت مقابلة أخي الأمير محمد بن سلمان مع قناة فوكس.. مقابلة عكست قوة الإنجاز في المملكة، ودقة الرؤية التي يتبناها سموه.
وأضاف: متفائلون بنجاح المملكة.. ومتفائلون بقيادتها الطموحة الواعية.. ومتفائلون بشرق أوسط جديد بتعاون دوله ليعود مركزاً حضارياً واقتصادياً عالمياً باذن الله.