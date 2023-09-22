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محمد بن راشد: مقابلة أخي الأمير محمد بن سلمان مع "فوكس" عكست قوة الإنجاز في المملكة

قال: إن هناك تفاؤلاً بشرق أوسط جديد سيكون مركزاً حضارياً واقتصادياً عالمياً
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء أن لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع قناة "فوكس" عكست قوة الإنجاز في المملكة، ودقة الرؤية التي يتبناها ولي العهد.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه في منصة (X): "تابعت مقابلة أخي الأمير محمد بن سلمان مع قناة فوكس.. مقابلة عكست قوة الإنجاز في المملكة، ودقة الرؤية التي يتبناها سموه.

وأضاف: متفائلون بنجاح المملكة.. ومتفائلون بقيادتها الطموحة الواعية.. ومتفائلون بشرق أوسط جديد بتعاون دوله ليعود مركزاً حضارياً واقتصادياً عالمياً باذن الله.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد على قناة فوكس نيوز

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