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محمد بن راشد: مقابلة أخي الأمير محمد بن سلمان مع "فوكس" عكست قوة الإنجاز في المملكة

قال: إن هناك تفاؤلاً بشرق أوسط جديد سيكون مركزاً حضارياً واقتصادياً عالمياً