المساحة الجيولوجية: رصد هزة أرضية بقوة 4.1 على مقياس ريختر.. لا تأثير بالأراضي السعودية

قالت هيئة المساحة الجيولوجية، اليوم: إنه تم رصد هزة أرضية جنوب شرقي المملكة بقوة 4.1 على مقياس ريختر وبعمق 16كم صباح اليوم الساعة 7 و55 دقيقة.
وأضاف متحدث الهيئة طارق أبا الخيل: الهزة تبعد عن الحدود السعودية بنحو 240كم في الجزء الشرقي لسلطنة عمان، ولا يوجد لها تأثير على الأراضي السعودية، وليس منها خطورة، ولله الحمد.
وتابع متحدث الهيئة: الهيئة تتابع وتراقب وترصد الهزات الأرضية وتعمل على تحليلها وتحديد مصادر ونطاقات النشاط الزلزالي باستخدام 291 محطة رصد زلزال منتشرة بطريقة علمية تغطي كافة مناطق المملكة والوضع في السعودية مطمئن والحمد لله.