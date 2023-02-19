المساحة الجيولوجية: رصد هزة أرضية بقوة 4.1 على مقياس ريختر.. لا تأثير بالأراضي السعودية

وأضاف متحدث الهيئة طارق أبا الخيل: الهزة تبعد عن الحدود السعودية بنحو 240كم في الجزء الشرقي لسلطنة عمان، ولا يوجد لها تأثير على الأراضي السعودية، وليس منها خطورة، ولله الحمد.