نجم نادي الزلفي يجري عملية رباط صليبي ناجحة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر

أجرى لاعب ونجم نادي الزلفي لكرة اليد الكابتن حسن خضراوي، عملية جراحية ناجحة لاصلاح الرباط الصليبي والغضروف الهلالي بالركبة، في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، على يد الدكتور محمد عبدالله القحطاني استشاري جراحة العظام والإصابات الرياضية وتبديل مفصل الركبة.
وقال الكابتن خضراوي أنه تعرض للإصابة، أثناء مشاركته في مباراة ضمن الدوري الممتاز لكرة اليد، مضيفاً أنه منذ لحظة الإصابة ظل يعاني من حزمة أعراض أبرزها الآلام المستمرة، صعوبة ثني ومد الركبة، وتحمل الوزن، بالإضافة إلى انتفاخ الركبة، فتوقف عن ممارسة نشاطه الرياضي. وقام بمراجعة المستشفى، وخضع لفحوصات طبية دقيقة، حيث بينت صور أشعة الرنين المغناطيسي، إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف الهلالي بالركبة اليمنى، فأجريت له عملية ناجحة عبر المنظار، وأكد أنه يشعر بالتحسن بعد العملية ولله الحمد.
وبيّن أنه سيعود قريباً لممارسة تدريباته بعد الإنتهاء من فترتي النقاهة والتأهيل، وأضاف قائلاً: "أنا أود أن استغل هذه الفرصة لأعبر عن إعجابي وتقديري بخدمات الرعاية الصحية المتميزة، التي يقدمها مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر وحقيقة كانت تجربة ممتازة، وأشكر كذلك د. محمد عبدالله القحطاني على العناية التي أولاها لي، وكذلك أشكر مجلس إدارة نادي الزلفي على متابعتهم لحالتي واهتمامهم بعلاجي".
الجدير بالذكر أن وحدة الطب الرياضي بمستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، تعد واحدة من أميز الوحدات المتخصصة التي تقدم خدمات رعاية صحية متكاملة للرياضيين، الأمر الذي جعلها المقصد الأول لنجوم الرياضة العربية والخليجية، لالتزامها الصارم بالمعايير المعتمدة دولياً، في علاج مشاكل العظام والإصابات الرياضية وإجراء العمليات والتدخلات الجراحية، ووضع البرامج التأهيلية التي تمكن الرياضيين من العودة إلى الملاعب في أقصر فترة ممكنة.