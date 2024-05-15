نجم نادي الزلفي يجري عملية رباط صليبي ناجحة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر

وقال الكابتن خضراوي أنه تعرض للإصابة، أثناء مشاركته في مباراة ضمن الدوري الممتاز لكرة اليد، مضيفاً أنه منذ لحظة الإصابة ظل يعاني من حزمة أعراض أبرزها الآلام المستمرة، صعوبة ثني ومد الركبة، وتحمل الوزن، بالإضافة إلى انتفاخ الركبة، فتوقف عن ممارسة نشاطه الرياضي. وقام بمراجعة المستشفى، وخضع لفحوصات طبية دقيقة، حيث بينت صور أشعة الرنين المغناطيسي، إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف الهلالي بالركبة اليمنى، فأجريت له عملية ناجحة عبر المنظار، وأكد أنه يشعر بالتحسن بعد العملية ولله الحمد.