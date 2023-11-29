الهداب: فوز الرياض بإكسبو 2030 هو انتصار لإرادة الوطن!

وأضاف الهداب: بفضل ما نراه اليوم من تطورٍ ونموٍ للعاصمة في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية، والصناعية، والرياضية، والاجتماعية، والعلمية، فإننا على ثقة تامة بأن الرياض ستقدم للعالم نسخة استثنائية غير مسبوقة في تاريخ هذا المحفل العالمي، الذي سيكون بوابةً جديدة تُشرق منها الإنجازات السعودية نحو آفاقٍ أوسع، حيث يستهدف المعرض جذب نحو 40 مليون زائر بمشاركة 179 دولة للإسهام بدورٍ فاعلٍ وإيجابي في صناعة الغد المُشرق للبشرية.