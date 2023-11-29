الهداب: فوز الرياض بإكسبو 2030 هو انتصار لإرادة الوطن!

رفع عبدالله طارق الهداب الرئيس التنفيذي لشركة الممتلكات الأفضل؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض.
وقال الهداب، إن فوز الرياض بهذا الاستحقاق العالمي لم يكن ليأتي لولا امتلاك عاصمة المملكة كافة المقومات التي ميَّزتها لتتفوق على مدنٍ عالمية كُبرى، وجعلتها تحوز على ثقة أغلب دول العالم الذين صوتوا لها، مما يؤكد قدرة المملكة عمومًا والعاصمة بشكلٍ خاص على استضافة أهم الأحداث العالمية، التي تعكس الإرادة الوطنية الكُبرى، والجهود العظيمة التي تبذلها قيادتنا الحكيمة التي تقود البلاد بكل حكمة نحو التقدم، والازدهار.
وأضاف الهداب: بفضل ما نراه اليوم من تطورٍ ونموٍ للعاصمة في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية، والصناعية، والرياضية، والاجتماعية، والعلمية، فإننا على ثقة تامة بأن الرياض ستقدم للعالم نسخة استثنائية غير مسبوقة في تاريخ هذا المحفل العالمي، الذي سيكون بوابةً جديدة تُشرق منها الإنجازات السعودية نحو آفاقٍ أوسع، حيث يستهدف المعرض جذب نحو 40 مليون زائر بمشاركة 179 دولة للإسهام بدورٍ فاعلٍ وإيجابي في صناعة الغد المُشرق للبشرية.
وفي ختام حديثه، أكد الهداب أن المملكة تعيش عصرًا ذهبيًا، مُفعمًا بالإنجازات والنجاحات بفضل رؤية البلاد الطموحة التي يقودها بكل اقتدار ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بتوجيهاتٍ سديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهما الله- لتحقيق أحلام السعوديين داخليًا، وترسيخ مكانة المملكة الرفيعة على الصعيد الخارجي.