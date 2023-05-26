استهدفت أكثر من 10 ملايين.. "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج توعوية للتحذير من المخدرات

وأوضحت الوزارة أنها وجّهت خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة في الخامس عشر من شهر شوال للتحذير من المخدرات بأنواعها في جوامع المملكة، للإسهام في نشر الوعي من خلال المنبر، كما نظمت في منطقة جازان ندوة بعنوان آفة المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع، وتنظيم 17 كلمة دعوية عن "مكافحة آفة المخدرات" بمساجد وجوامع بريدة، وأقيمت 13 محاضرة بمنطقة نجران.