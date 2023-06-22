بهدف التسهيل والتنظيم.. "البيئة" تتيح خدمة الحجز الإلكتروني لمواعيد ذبح الأضاحي

يُشار إلى أن الفرق الفنية في الفروع والمكاتب التابعة للوزارة، تقوم بجولات رقابية مكثّفة على أسواق النفع العام والمسالخ المعتمدة في جميع مدن المملكة؛ للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والفنية، وضمان حماية البيئة والحفاظ على السلامة والصحة العامة.