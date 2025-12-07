أمطار متوسطة إلى غزيرة على ينبع.. و"الأرصاد" تحذّر حتى الثالثة عصرًا وبلدية المحافظة تكثف جهودها

شهدت الساعات الماضية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة ينبع وعدد من مراكزها فجر اليوم الأحد مصحوبة بصواعق رعدية إذ بدأت من المراكز الشمالية قبل أن تمتد إلى قرى ومراكز أخرى جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.