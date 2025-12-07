أمطار متوسطة إلى غزيرة على ينبع.. و"الأرصاد" تحذّر حتى الثالثة عصرًا وبلدية المحافظة تكثف جهودها

شهدت الساعات الماضية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة ينبع وعدد من مراكزها فجر اليوم الأحد مصحوبة بصواعق رعدية إذ بدأت من المراكز الشمالية قبل أن تمتد إلى قرى ومراكز أخرى جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
كما كثّفت بلدية محافظة ينبع جهودها الميدانية منذ الصباح الباكر حيث باشرت الفرق المختصة إزالة آثار الأمطار ومعالجة تجمعات المياه خصوصًا في المواقع التي لا تتوافر فيها شبكات تصريف كما تواصل الفرق أعمال شفط المياه لضمان انسياب الحركة المرورية وتعزيز السلامة العامة عقب موجة الهطولات.
من جهة ثانية رفع المركز الوطني للأرصاد درجة التنبيه إلى مستوى التحذير الأحمر بشأن حالة الطقس على محافظتَي ينبع وبدر ومركز الرايس بمنطقة المدينة المنورة موضحًا أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد.
وبحسب المركز تشهد المحافظات هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البَرَد وجريان السيول إضافة إلى ارتفاع الأمواج وحدوث صواعق رعدية وذلك حتى انتهاء مدة التنبيه المعلَن.
فيما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول واتباع التعليمات الوقائية والإرشادات الرسمية حفاظًا على السلامة.