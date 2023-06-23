التجارة تنفّذ 22 ألف جولة رقابية استباقية في مكة والمدينة والطرق المؤدية إلى المشاعر

نفذت وزارة التجارة "22,228" جولة رقابية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والطرق المؤدية إليهما؛ للوقوف على المنشآت التجارية ومنافذ البيع، والتحقق من وفرة السلع والمنتجات، ومراقبة مستويات أسعارها، خلال الفترة من 1 إلى 25 من شهر ذي القعدة 1444هـ؛ تنفيذًا للخطة الموسمية لخدمة ضيوف الرحمن.
وأسفرت نتائج الزيارات الميدانية عن ضبط 894 مخالفة، تضمنت تحرير 715 مخالفة لمحالّ تجارية خالفت لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، و92 مخالفة لأنشطة قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى 71 مخالفة مراكز إطارات السيارات، و16 مخالفة لمحطات الوقود.
يذكر أن جولات "التجارة" المستمرة تشمل مراقبة 12,955 منشأة تجارية؛ حيث تتولّى الوزارة ضمن اختصاصاتها الرقابة على المنشآت التجارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومراكز الخدمات في الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة.