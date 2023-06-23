التجارة تنفّذ 22 ألف جولة رقابية استباقية في مكة والمدينة والطرق المؤدية إلى المشاعر

نفذت وزارة التجارة "22,228" جولة رقابية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والطرق المؤدية إليهما؛ للوقوف على المنشآت التجارية ومنافذ البيع، والتحقق من وفرة السلع والمنتجات، ومراقبة مستويات أسعارها، خلال الفترة من 1 إلى 25 من شهر ذي القعدة 1444هـ؛ تنفيذًا للخطة الموسمية لخدمة ضيوف الرحمن.