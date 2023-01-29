تقلبات جوية تشمل فرصاً للأمطار وانخفاضاً للحرارة ورياحاً نشطة على بعض مناطق المملكة

وبحسب الخرائط ذاتها، يُتوقع أن تقترب من شمال المملكة تدريجياً مع مُنتصف الأسبوع كتلة هوائية باردة مُندفعة من شرقي البحر الأبيض المُتوسط وتطول أغلب مناطق المملكة مع نهاية الأسبوع، وتتسبّب في نشوء أحوال جوية غير مُستقرة مُرفقة بزخاتٍ رعدية من الأمطار تؤثر في بعض المناطق الشمالية والشمالية والوسطى من المملكة يومَي الإثنين والثلاثاء، ولا يُستبعد أن تطول أجزاءً من القطاع الغربي من المملكة، لكن بشكلٍ مُتفرقٍ بحيث تشمل مناطق دون أخرى.