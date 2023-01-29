تقلبات جوية تشمل فرصاً للأمطار وانخفاضاً للحرارة ورياحاً نشطة على بعض مناطق المملكة

يُشير آخر الخرائط الجوية التي تُحاكي حركة الكُتل الهوائية إلى توقعات بتزايد تأثر المملكة السعودية بالكتلة الهوائية الدافئة، بحيث يطرأ مزيدٌ من الارتفاع على درجات الحرارة في المنطقتَيْن الشمالية والوسطى من المملكة؛ وذلك مرده إلى تعرُّض مناطق شمال غرب إفريقيا (المغرب العربية) بتوالي مُنخفضات جوية مُمطرة ومُثلجة في تلك المناطق.
وبحسب الخرائط ذاتها، يُتوقع أن تقترب من شمال المملكة تدريجياً مع مُنتصف الأسبوع كتلة هوائية باردة مُندفعة من شرقي البحر الأبيض المُتوسط وتطول أغلب مناطق المملكة مع نهاية الأسبوع، وتتسبّب في نشوء أحوال جوية غير مُستقرة مُرفقة بزخاتٍ رعدية من الأمطار تؤثر في بعض المناطق الشمالية والشمالية والوسطى من المملكة يومَي الإثنين والثلاثاء، ولا يُستبعد أن تطول أجزاءً من القطاع الغربي من المملكة، لكن بشكلٍ مُتفرقٍ بحيث تشمل مناطق دون أخرى.
هذه الفروقات الحرارية ما بين كتلة هوائية دافئة تُسيطر على أجواء المملكة وأخرى باردة يُتوقع أن تقترب من المملكة تدريجياً بدءاً من الثلاثاء ويتزايد تأثيرها نهاية الأسبوع بحيث تترافق بانخفاضٍ ملموسٍ على درجات الحرارة، يُتوقع أن تتسبّب أيضاً في نشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم، ورُبما بعض المناطق الوسطى والشرقية.