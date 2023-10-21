طقس السبت.. أمطار رعدية وسيول على 4 مناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة تتحول تدريجياً شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة تتحول تدريجياً شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-28 كم /ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.