"ملتقى الاستثمار" بالمدينة المنوّرة يستعرض المبادرات الداعمة للاستثمار والمستثمرين

ويستعرض الملتقى الذي تنظّمه الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنوّرة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، ومركز التنمية الاقتصادية، الإستراتيجية الوطنية للاستثمار ومبادراتها المختلفة، والمبادرات والبرامج الحكومية الداعمة للاستثمار والمستثمرين، كما يتطرّق إلى جملة الخدمات التي تقدمها وزارة الاستثمار لقطاع الأعمال، ومقومات ومزايا الاستثمار بمنطقة المدينة المنوّرة، وما تقدّمه منصّة "استثمارات المدينة" لدعم وتتشيط الاستثمار بالمنطقة.