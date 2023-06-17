"تعليم الرياض" تُنهي استعداداتها لاختبار 1.2 مليون طالب وطالبة غدًا

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وإدارات التعليم الإحدى عشرة التابعة لها: (المجمعة، والزلفي، والغاط، وعفيف، وشقراء، والقويعية، والدوادمي، والحوطة، والحريق، والأفلاج، والخرج، ووادي الدواسر)، استعداداتها لأداء أكثر من مليون ومائتي ألف طالب وطالبة، غدًا الأحد، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث للعام 1444هـ.
كما يزور أكثر من 2500 مشرف ومشرفة المدارس؛ لمتابعة سير الاختبارات، بجانب مديري الإدارات والمساعدين.
وخصصت كل إدارة تعليمية هواتف تَواصل لاستقبال الاتصالات وتقديم الاستشارات الخاصة بفترة الاختبارات.
يُذكر أن رصد الدرجات واستخراج النتائج وإعلانها؛ سيكون الخميس الموافق 4 ذي الحجة.
وفي إطار ذلك نشرت حسابات التواصل الاجتماعي، عددًا من التوجيهات والتعليمات المتعلقة بالاختبارات، تَضَمنت الحرص على الحضور المبكر بوقت كافٍ قبل موعد الاختبار، والتأكد من زمانه ومكانه، والاستعانة بالله والتوكل عليه مع المحافظة على الهدوء مع بدء الاختبار، وقراءة الأسئلة بعناية قبل الإجابة، والمراجعة المتأنية لورقة الإجابة قبل تسليمها.