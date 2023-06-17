"تعليم الرياض" تُنهي استعداداتها لاختبار 1.2 مليون طالب وطالبة غدًا

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وإدارات التعليم الإحدى عشرة التابعة لها: (المجمعة، والزلفي، والغاط، وعفيف، وشقراء، والقويعية، والدوادمي، والحوطة، والحريق، والأفلاج، والخرج، ووادي الدواسر)، استعداداتها لأداء أكثر من مليون ومائتي ألف طالب وطالبة، غدًا الأحد، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث للعام 1444هـ.