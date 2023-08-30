خادم الحرمين يبعث رسالة شفهية لرئيس وزراء موريشيوس

ونقل خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله هو تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.