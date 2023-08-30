خادم الحرمين يبعث رسالة شفهية لرئيس وزراء موريشيوس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة شفهية، إلى رئيس وزراء جمهورية موريشيوس، برافيند جوغنوث، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.
قام بنقل الرسالة، المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقباله له اليوم، في العاصمة بورت لويس.
ونقل خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله هو تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وأكد رئيس وزراء جمهورية موريشيوس، خلال الاستقبال، دعم بلاده الكامل طلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، والترحيب بعقد القمتين "القمة السعودية الإفريقية الأولى، والقمة العربية الإفريقية الخامسة" في المملكة هذا العام.
وشهد الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.