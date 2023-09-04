عفيف.. وفاة طفل تَوَحُّد غرقًا في خزان منزل تحت الإنشاء

ووفقًا للمعلومات؛ فإن الطفل يعاني من مرض التوحد، وقد تسلل من المنزل دون علم ذويه حيث بادروا بالبحث عنه واستعانوا بالأقارب وبعض الجيران، الذي بدأوا بتمشيط الحي والمواقع المتوقع دخوله إليها.. وبعد ساعات من البحث عثر عليه متوفى غرقًا في خزان المياه.