عفيف.. وفاة طفل تَوَحُّد غرقًا في خزان منزل تحت الإنشاء

توفي طفل (9 سنوات) غرقًا في خزان مياه (أرضي) لمنزل تحت الإنشاء، في الحي الذي يسكن فيه، بعد أن خرج دون علم أسرته.
ووفقًا للمعلومات؛ فإن الطفل يعاني من مرض التوحد، وقد تسلل من المنزل دون علم ذويه حيث بادروا بالبحث عنه واستعانوا بالأقارب وبعض الجيران، الذي بدأوا بتمشيط الحي والمواقع المتوقع دخوله إليها.. وبعد ساعات من البحث عثر عليه متوفى غرقًا في خزان المياه.
كما أفادت المعلومات بأن الدفاع المدني باشر البلاغ الذي مرره لهم أحد المتطوعين في عمليات البحث، بعد أن عثر على جثته في خزان مياه لمنزل تحت الإنشاء، وقد تم انتشال الجثمان من قعر الخزان واتخاذ اللازم.