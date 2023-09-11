العاصفة المتوسطية تؤثر بعنف الآن على ليبيا والوجهة القادمة مصر

تشير آخر صور الأقمار الاصطناعية المشغلة في مركز طقس العرب، إلى تأثير شديد الآن للعاصفة المتوسطية دانيال على شمال شرق ليبيا؛ بما فيها بنغازي والجبل الأخضر والمرج والبيضات، وتشمل أيضًا بعض الدواخل، ويرافق تأثير العاصفة هطول أمطار غزيرة جدًّا يرافقها هبوب رياح شديدة السرعة وارتفاع في الأمواج.
يستمر التأثير الشديد للعاصفة ذات الخصائص الاستوائية على شمال شرق ليبيا حتى صبيحة اليوم الاثنين، على أن يتراجع التأثير بالمقارنة عما كان عليه الحال يوم الأحد، ومع ذلك تبقى فرص الأمطار الرعدية في العديد من المناطق الشمالية الشرقية.
وتشير آخر الخرائط الجوية عبر نماذج محاكاة مستقبلية إلى توقعات باستمرار تحرك مركز المنخفض الجوي شمال غرب مصر اليوم الاثنين، لتطال الأمطارُ الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة أجزاء عدة مناطق السلوم ومطروح، وقد تمتد بشكل أضعف إلى الإسكندرية.
وتصل هذه المنظومة الجوية النادرة يوم الثلاثاء، إلى شمال الأراضي المصرية؛ ولكن كمنخفض جوي عادي بحيث تفقد حينها خصائصها الاستوائية، وتتسبب في تكاثر للسحب الركامية على أجزاء مختلفة من شمال البلاد؛ بما فيها الوجه البحري، وقد تطال أيضًا أجزاء من القاهرة الكبرى بإذن الله.