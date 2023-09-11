العاصفة المتوسطية تؤثر بعنف الآن على ليبيا والوجهة القادمة مصر

يستمر التأثير الشديد للعاصفة ذات الخصائص الاستوائية على شمال شرق ليبيا حتى صبيحة اليوم الاثنين، على أن يتراجع التأثير بالمقارنة عما كان عليه الحال يوم الأحد، ومع ذلك تبقى فرص الأمطار الرعدية في العديد من المناطق الشمالية الشرقية.