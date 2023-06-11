وزير الطاقة: الطلب الصيني على النفط لا يزال في تزايد

شدد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على قوة العلاقة مع الصين، مشيرًا إلى أن بلاده والصين بينهما قدر كبير من التعاون.
وأوضح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن الطلب على النفط في الصين لا يزال في تزايد.
وقال الوزير خلال مشاركته في الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي- الصيني إنه سيتم الإعلان قريبًا عن استثمارات سعودية- صينية مشتركة.
وتابع قائلًا: "أتجاهل الانتقادات الموجهة لتنامي العلاقات السعودية- الصينية.. لن أكون مندهشًا إذا سمعتم مزيدًا من الإعلانات قريبًا عن استثمارات سعودية- صينية.. وبكين ستنخرط معنا بشكل أكبر في أنشطة نقل النفط".
وتعدّ الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.