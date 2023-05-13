الجيش السوداني و"الدعم السريع" يستأنفان المحادثات غدًا

وأضاف أن توجيه الدعوة "للبرهان"، جاء لأنه رئيس مجلس السيادة السوداني الذي كان من المفترض أن يشرف على عملية انتقال إلى الحكم المدني، كانت مزمعة قبل اندلاع الصراع.