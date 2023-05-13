الجيش السوداني و"الدعم السريع" يستأنفان المحادثات غدًا

نقلت "رويترز" عن دبلوماسي سعودي كبير، اليوم (السبت)، أن طرفي الصراع في السودان (الجيش وقوات الدعم السريع) سيستأنفان المحادثات غدًا.
وأفاد الدبلوماسي بأن السعودية، التي تستضيف المحادثات الهادفة لتأمين اتفاق وقف إطلاق نار، دعت أيضًا رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى قمة جامعة الدول العربية المقرر عقدها بمدينة جدة في 19 مايو الجاري.
وأضاف أن توجيه الدعوة "للبرهان"، جاء لأنه رئيس مجلس السيادة السوداني الذي كان من المفترض أن يشرف على عملية انتقال إلى الحكم المدني، كانت مزمعة قبل اندلاع الصراع.
من جهتهما، ذكر دبلوماسيان آخران من الخليج؛ أنه على الرغم من دعوة "البرهان" لحضور قمة جدة؛ فإنه ليس من المتوقع أن يغادر السودان؛ لأسباب أمنية.
واتفق طرفا الصراع أمس على "إعلان مبادئ" لحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية؛ لكن القتال لم يهدأ؛ حيث دارت الاشتباكات والضربات في أنحاء الخرطوم والمناطق المجاورة.