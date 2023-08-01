شاهد.. المسنة "نوضاء القحطاني" ذات الـ110 أعوام تودِّع الأمية بالحملة الصيفية بالأمواه ببيشة

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شاهد.. المسنة "نوضاء القحطاني" ذات الـ110 أعوام تودِّع الأمية بالحملة الصيفية بالأمواه ببيشة
عبَّرت عن عظيم شكرها للقيادة الحكيمة لإعطائها المواطنين جُلَّ اهتمامها
لم يمنع كِبَر السن لـ"نوضاء القحطاني"، البالغة من العمر 110 أعوام، من الالتحاق بالحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بالأمواه بـ"تعليم بيشة"؛ لتعلم أمور دينها، وتقضي على أميتها التي استمرت أكثر من قرن.
وعبَّرت المسنة "القحطاني"، من هجرة الرهوة بالأمواه، عن مشاعر الرضا والامتنان العظيم للدولة المعطاءة، وقيادتها الحكيمة؛ لما توليه للمواطنين من رعاية واهتمام بجميع فئاتهم وشرائحهم العمرية المتنوعة.