شاهد.. المسنة "نوضاء القحطاني" ذات الـ110 أعوام تودِّع الأمية بالحملة الصيفية بالأمواه ببيشة

لم يمنع كِبَر السن لـ"نوضاء القحطاني"، البالغة من العمر 110 أعوام، من الالتحاق بالحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بالأمواه بـ"تعليم بيشة"؛ لتعلم أمور دينها، وتقضي على أميتها التي استمرت أكثر من قرن.