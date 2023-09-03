وزيرا الموارد البشرية والتعليم يدشنان مبادرة الإرشاد المهني في المدارس

وأبان أنه بناءً على النتائج ومؤشرات الأداء، فقد بلغ عدد زوار منصة "سُبل" وفقًا لإحصائيات النصف الأول من العام الميلادي الجاري نحو 600 ألف زائر وزائرة، بينما وصل عدد المستفيدين من جلسات الإرشاد المهني عن بُعد إلى ما يقارب 17 ألف مستفيد ومستفيدة، كما تم تأهيل 103 مرشدين ومرشدات مهنيات، وعقد نحو 2000 ورشة عمل تخصصية ومهنية لتجاوز التحديات في التخصصات المطلوبة.