مؤتمر التعدين الدولي يناقش تطوير الاستثمار في سلاسل القيمة المعدنية بالمملكة

وقال: "منذ إطلاق الرؤية وصل حجم التمويل إلى 10 مليارات ريال، مبينًا أن الصندوق منذ تأسيسه عام 1974 يلعب دوراً محورياً في مجال التمويل الصناعي، ويسهم في دعم العديد من القطاعات، ومنها التعدينية والخدمات اللوجستية، والطاقة.