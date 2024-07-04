MIS Pay تُحدث توسعاً في قطاع الدفع الآجل بحلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق

وتطمح شركة إم آي إس باي أن تكون الخيار الأول في مجال الدفع الآجل، حيث تزيد من وعي العملاء وتمكّنهم من التحكم في مستقبلهم المالي ومن ثم اتخاذ قرارات مالية ذكية، باعتمادها على أحدث التقنيات لتوفير أفضل تجربة لهم.