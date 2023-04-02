لإيصال الرسالة للعالم أجمع.. "السديس" يدشّن حساب رئاسة الحرمين باللغات على "تويتر"

من جانبه أوضح الحميدي؛ أن الحساب يستهدف الناطقين بغير العربية والراغبين في الاطلاع على كل ما يصدر من منبر المسجد الحرام من خلال الدخول إلى خدمة البث المباشر على منصة منارة الحرمين لمشاهدة الخطب والدروس باللغات المتعدّدة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدّمها الرئاسة للزوّار والمعتمرين بلغاتهم الأم.