محافظ الأحساء ووزير النقل يتفقدان مشروع تحويل مسار الخط الحديدي بالمحافظة

بدوره، شكر وزير النقل والخدمات اللوجستية محافظ الأحساء على زيارة موقع المشروع، وأكد حرص الخطوط الحديدية السعودية على إنهاء أعمال المشروع وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مشيرًا إلى أن مشروع تحويل مسار الخط الحديدي بمحافظة الأحساء سيسهم في تعزيز عوامل السلامة المرورية في التقاطعات، وتسهيل حركة المرور، وتحقيق انتقال أسرع لقطارات البضائع في رحلاتها بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والميناء الجاف بالرياض، وزيادة الطاقة التشغيلية لقطارات البضائع؛ بما يسهم في دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.