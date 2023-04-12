محافظ الأحساء ووزير النقل يتفقدان مشروع تحويل مسار الخط الحديدي بالمحافظة

استقبل الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، بمكتبه بمقر المحافظة أمس الأربعاء، وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، والرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار المالك، والوفد المرافق لهما.
وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بالوزير والوفد المرافق في زيارتهم للمحافظة، وجرى خلال الاستقبال مناقشة مشاريع النقل في المحافظة، وبحث سبل التطوير، ومعالجة التحديات التي تواجه الوزارة نحو تنفيذ مشاريعها الرامية لتعزيز جودة الحياة في محافظة الأحساء. كما تم استعراض الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو ولي العهد منتصف العام الماضي.
وبعد الاجتماع تفقَّد الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، مع وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية (سار)، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، يرافقهما الرئيس التنفيذي لـ(سار)، الدكتور بشار بن خالد المالك، مراحل سير العمل في مشروع تحويل مسار الخط الحديدي بمحافظة الأحساء.
وفي أثناء الزيارة الميدانية لموقع المشروع قدّم الفريق الهندسي المشرف على المشروع شرحًا عن الأهداف الخدمية والتنموية للمشروع، الذي بلغت نسبة الإنجاز به (85%).
وأكد محافظ الأحساء أهمية المشروع، ودوره الكبير في زيادة عوامل السلامة على مستخدمي الطرق، وتحقيق انسيابية أكبر للحركة المرورية في مدينة الهفوف.
بدوره، شكر وزير النقل والخدمات اللوجستية محافظ الأحساء على زيارة موقع المشروع، وأكد حرص الخطوط الحديدية السعودية على إنهاء أعمال المشروع وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مشيرًا إلى أن مشروع تحويل مسار الخط الحديدي بمحافظة الأحساء سيسهم في تعزيز عوامل السلامة المرورية في التقاطعات، وتسهيل حركة المرور، وتحقيق انتقال أسرع لقطارات البضائع في رحلاتها بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والميناء الجاف بالرياض، وزيادة الطاقة التشغيلية لقطارات البضائع؛ بما يسهم في دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.