"توظيف الخريجين" في جامعة حائل يُنظِّم ورشة عمل حول كيفية استخدام منصة "Linkedin"

نظَّم مكتب توظيف الخريجين في جامعة حائل، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ورشة عمل بعنوان "كيفية استخدام منصة لينكد إن (linkedin) باحترافية" اليوم الأربعاء عن بُعد، وذلك عبر برنامج مايكروسوفت تيمز.
وتطرَّق المحاضر الدكتور ياسر العجيمي للتعريف بالمنصة والفئات المستهدفة، وأهميتها للباحث عن العمل والمهتم.
وأكد "العجيمي" أهمية الاهتمام بالملف الشخصي على منصة لينكدإن، واستمرار تحديثه بكل عمل يحصل عليه العضو، أو مؤتمر يحضره، أو عمل تطوعي يقوم به.
كما أكد أهمية أن تكون صورة العرض رسمية بدون فلاتر، أو ذات خلفية غير رسمية؛ وذلك لحرص الباحثين عن الموظفين على المعرّفات ذات الدلالة الرسمية والجدية.
وأضاف بأن "كتابة وصف وظيفي جذاب في النبذة في ملف التعريف، وكتابة التخصص والمؤهل والمسمى الوظيفي الحالي للموظف، وكتابة الإنجازات والخبرات التي يفخر بها، وكذلك الدورات التدريبية المحلية والدولية، وكتابة التوصيات ومصادقات الآخرين، أهم عملية جذب لاستقطاب الباحث عن الموظفين".
وتطرق المحاضر إلى أهمية بناء شبكة علاقات مهنية احترافية، وإنشائها، سواء من جهات الاتصال بالجوال، أو كل من له اهتمام مشترك، وكذلك المنشآت والأشخاص الذين يمكن الاستفادة منهم، كالمدربين وأصحاب الخبرة، والبُعد كل البُعد عن الأشخاص المحبطين.
ولم ينصح المحاضر بالدخول للمجموعات التي تقدمها منصة لينكدإن، كما أكد أهمية بناء سمعة مهنية، إضافة إلى تغذية الحساب باستمرار، وذلك بتقديم نصائح تهم الباحثين عن العمل أو المهتمين من المتابعين، والتفاعل معهم.
وتطرق المحاضر عن كيفية البحث عن وظيفة، وذلك باستخدام عوامل التصفية، كتاريخ النشر ومكانه، ونوع الوظيفة ومهامها، والعوامل الأخرى التي تقدمها المنصة. وكذلك تفعيل تنبيه الوظائف الذي أتاحته المنصة في خياراتها للعضو.
وشرح "العجيمي" طريقة التقديم على الوظائف، وذلك بخيارين: أولهما السريع الذي يتيح للجهة طالبة العمل تصفح النبذة في الحساب، والخيار الآخر بتعبئة نموذج الجهة الطالبة للعمل من خلال مواقعها الرسمية.
وفي نهاية المحاضرة أعطى المحاضر نصائح عامة للحضور، أهمها تحديث الملف الشخصي، والتفاعل مع المتابعين، ومتابعة الإعلانات التي قد تفيد العضو نفسه أو أحد أقاربه أو أصدقائه.