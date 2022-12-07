"توظيف الخريجين" في جامعة حائل يُنظِّم ورشة عمل حول كيفية استخدام منصة "Linkedin"

وتطرق المحاضر إلى أهمية بناء شبكة علاقات مهنية احترافية، وإنشائها، سواء من جهات الاتصال بالجوال، أو كل من له اهتمام مشترك، وكذلك المنشآت والأشخاص الذين يمكن الاستفادة منهم، كالمدربين وأصحاب الخبرة، والبُعد كل البُعد عن الأشخاص المحبطين.