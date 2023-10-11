أمطار رعدية والرطوبة 90%.. أبرز الظواهر الجوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم الأربعاء، ولمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة.
وتوقّع المركز أن تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.
وأضاف المركز أن درجة الحرارة العظمى اليوم 42 مئوية بمكة المكرّمة والصمان والحفر، فيما تسجل السودة أقل درجة حرارة 10 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة في أبها والباحة والطائف والقريات والسودة 90%.