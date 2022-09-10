انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن في مكة

انطلقت التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية، لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها (42)، التي تنظّمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرّمة خلال الفترة من 14 - 25 صفر لعام 1444هـ لمدة ثلاثة أيام على فترتين صباحية ومسائية، وذلك بعد وصول المتسابقين لمقر المسابقة.