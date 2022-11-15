بعد إعادة تجهيزه وتطويره.. افتتاح مركز الغسيل الكلوي بمستشفى تربة

وأشاد المالكي بجهود رجل الأعمال عبدالله بن حسين البقمي ومبادراته الخيرية؛ داعيًا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يقدم هذا المركز الخدمات المتكاملة لأهالي محافظة تربة والمراكز التابعة لها على أكمل وجه.