بعد إعادة تجهيزه وتطويره.. افتتاح مركز الغسيل الكلوي بمستشفى تربة

افتتح محافظ تربة ومدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف صباح اليوم الثلاثاء، مركز الغسيل الكلوي بمستشفى تربة، بعد عمليات التجهيز والتطوير التي تَبَرع بها رجل الأعمال عبدالله بن حسين البقمي.
وأكد الدكتور عبدالرحيم المالكي مدير إدارة المشاركة المجتمعية بصحة الطائف، على أهمية الشراكات بين القطاعات الخدمية بالمحافظة والقطاع الخاص لخدمة مختلف الفئات الاجتماعية، وكذلك تشجيع المبادرات من مختلف الجهات والأفراد.
وأشاد المالكي بجهود رجل الأعمال عبدالله بن حسين البقمي ومبادراته الخيرية؛ داعيًا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يقدم هذا المركز الخدمات المتكاملة لأهالي محافظة تربة والمراكز التابعة لها على أكمل وجه.
وأضاف أن المركز يحتوي على ٢٢ سريرًا ويخدم ٣٧ مريضًا بواقع ١٨ غسلة يوميًّا.