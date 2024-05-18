محليات

جازان.. "حرس الحدود" يحبط تهريب 270 كيلوجرامًا من "القات" المخدر

جرى استكمال الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص
جازان.. "حرس الحدود" يحبط تهريب 270 كيلوجرامًا من "القات" المخدر

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (270) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

حرس الحدود
القات المخدر

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