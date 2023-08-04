استشاري نفسي: مواجهة الاتحاد والهلال غداً ستكون "قمة استثنائية" عنوانها صراع المدربين

وأردف: الجماهير ستكون أكثر عرضة في هذه القمة للتوتر الحميد، وهو شكل من أشكال الخوف النفسي الطبيعي، إذ يخشى المشجع أن يتعرّض فريقه إلى الهزيمة من منافس قوي في البطولة ، وقد يزداد هذا التوتر الحميد عند الفرد الذي يعاني أساساً ضغط الدم أو داء السكري، ولاسيما الأشخاص الذين يشاهدون المباريات من أرض الملعب، حيث تكون الأجواء هناك مختلفة، إذ تزداد تعليقات الجماهير والأصوات العالية على أداء الفريق أو لاعبين محددين، لذا يجب على مرضى الضغط والسكري تجنُّب التوتر والاستمتاع بمشاهدة المباراة لكونها في الأخير "فوز وخسارة" يجب أن يتقبله المشجع بروح رياضية عالية.